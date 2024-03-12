أمير منطقة نجران يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بإطلاق حملة إحسان

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله، على صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال سمو أمير منطقة نجران “أن الموافقة الكريمة تجسد حرص القيادة ـ أيدها الله.ـ على تعزيز العمل الخيري، وتفعيل دور الفرد تجاه المجتمع، وتوسيع أثر القطاع التنموي وغير الربحي”.

وبيّن سموه أن المملكة سجلت قفزات تطويرية غير مسبوقة في تحديث طبيعة وآلية العمل الخيري، جعلت لها الدور الريادي البارز وسط العالم في هذا المجال، إذ طوّعت التقنية في تيسير المشاركة المجتمعية، وكسبت الثقة بجدارة في ظل اتباع أعلى معايير الشفافية والوضوح .

ودعا سموه -المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديمهما خيرًا وسلامًا للوطن والمواطن وللإنسانية.