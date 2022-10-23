«يستحضر الجن والشياطين».. باحث فيما وراء الطبيعة يحذر من قراءة كتاب شمس المعارف (فيديو)

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حذر عبدالرحمن الزحيفي، وهو باحث فيما وراء الطبيعة، من قراءة كتاب “شمس المعارف” أو الاطلاع على ما فيه بأي شكل من الأشكال.

كتاب شمس المعارف

وتابع في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية”: “ما أنصح إن أحد يقرأ كتاب شمس المعارف.. الكتاب به كفر وإلحاد وطلاسم ومؤلفه ألحد بعد تأليفه”.

وبين أن الطلاسم الموجودة في الكتاب قد تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها للقارئ، وتجلب الشياطين، وتضعه في مواجهة مباشرة مع الجن.

عبدالرحمن الزحيفي – باحث فيما وراء الطبيعة: ما أنصح إن أحد يقرأ كتاب شمس المعارف" .. الكتاب به كفر وإلحاد وطلاسم ومؤلفه ألحد بعد تأليفه @alzehaifi@Mas_91_@lubnazofficial@iro2a#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4IJtv3KcPG — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 23, 2022

شمس المعارف

ولفت إلى أنه الإنسان ليس في حاجة إلى قراءة هذه الكتب؛ لأنه لا فائدة علمية تجنى من خلفها، مردفا: “أعرف واحد اشتراه من سوريا وحطه جمبه ونام، قال شوف أشياء تتحرك وأشياء غريبة، دون أن أفتحه أصلا”.