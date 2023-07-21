يوسف بلايلي يعلن انتقال رياض محرز للأهلي

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كشف الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي الأسبق، وجهة مواطنه رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال صيف 2023.

وأجمعت العديد من المصادر الأجنبية والعربية على انضمام رياض محرز لصفوف الأهلي لمدة 3 سنوات، مقابل 30 مليون يورو بجانب 5 ملايين كمتغيرات.

وخضع اللاعب للفحص الطبي، مساء يوم الخميس الماضي وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط عن الصفقة، بعد إتمام كافة التفاصيل.

ونشر يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، صورة تصميم لرياض محرز بقميص الأهلي عبر حسابه الرسمي بتطبيق “سناب شات” وكتب عليها: “مبروك أخي”.

ويأتي ذلك في إشارة إلى انتقال رياض محرز لصفوف الأهلي بشكل رسمي، كما تردد في العديد من وسائل الإعلام.

وكان مانشستر سيتي أعلن عن قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان استعداد لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد والتي شهدت عدم وجود رياض محرز.

جدير بالذكر أن رياض محرز انضم لصفوف النادي السماوي في صيف 2018 قادما من مواطنه ليستر سيتي، ونجح في تحقيق العديد من الألقاب، يأتي على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.