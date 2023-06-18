1.4 تريليون دولار الإيرادات المالية للصين في 5 أشهر .. ارتفعت 14.9 %

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توسعت إيرادات الصين المالية بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023، وفقا لنتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية.

بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أمس، بلغت الإيرادات المالية نحو 9.97 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة.

وجمعت الحكومة المركزية نحو 4.59 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بزيادة 13.1 في المائة على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية نحو 5.38 تريليون يوان، بزيادة 16.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب نحو 8.48 تريليون يوان في خمسة أشهر، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفع الإنفاق المالي بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 10.48 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات الوزارة.

وشهدت الصين ارتفاعا في عدد كيانات السوق الجديدة الدافعة للضرائب في أيار (مايو) مع استمرار تعافي اقتصاد البلاد.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للضرائب أنه تم تسجيل إجمالي 1.52 مليون كيان سوق جديدة تتعامل مع الأعمال المتعلقة بالضرائب في مايو، بزيادة قدرها 24.9 في المائة عن الفترة نفسها العام الماضي.

وفي مايو، بلغ عدد الشركات المسجلة حديثا نحو 691 ألف شركة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد الشركات الفردية الجديدة نحو 817 ألف شركة، بزيادة 33.7 في المائة عن العام الماضي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى، بلغ إجمالي عدد كيانات السوق الجديدة الدافعة للضرائب نحو 6.44 مليون، زيادة بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي.

وبنهاية مايو، بلغ عدد كيانات السوق الدافعة للضرائب 86.92 مليون، زيادة بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي.

إلى ذلك، أصدر بنك التصدير والاستيراد الصيني أكثر من 730 مليار يوان (102.4 مليار دولار) من القروض لدعم التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وقال البنك إن القيمة تمثل زيادة بنسبة 15.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي نهاية مايو، بلغت القروض غير المسددة من البنك لشركات التجارة الخارجية ما يقرب من ثلاثة تريليونات يوان، بزيادة 16.36 في المائة على أساس سنوي وزيادة قدرها 130 مليار يوان عن بداية 2023.

وكثف البنك الدعم المالي لشركات التجارة الخارجية وسلاسل التوريد الصناعية ذات الصلة في العامين الماضيين، ولا سيما لشركات التجارة الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تجاوزت قروض الحزام والطريق غير المسددة 2.2 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.

إن بنك التصدير والاستيراد الصيني هو بنك سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي للصين.

وتدرس الصين عدة سياسات لتعزيز التعافي المستدام لاقتصادها، وفقا لما جاء في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانج الجمعة.

وقال الاجتماع إن الاقتصاد العام الصيني ينتعش ويتحسن، مع تعافي الطلب في السوق، وزيادة الإنتاج والعرض، واستقرار الأسعار والتوظيف، وتحقيق تقدم قوي في التنمية عالية الجودة.

وأشار الاجتماع إلى أن تعافي اقتصاد الصين تأثر ببيئة خارجية معقدة بشكل متزايد وحالات تباطؤ في التجارة والاستثمار العالميين. واستجابة لتغير المشهد الاقتصادي، يتحتم استحداث سياسات أكثر فعالية.

وتركزت السياسات التي درسها الاجتماع على أربعة جوانب، وهي تحسين سياسات الاقتصاد الكلي وتوسيع الطلب الفعال وتقوية الاقتصاد الحقيقي وتحقيق المستوى الأمثل له، والحيلولة دون وقوع المخاطر وحلها في المجالات الرئيسة.

كما ناقش الاجتماع واعتمد خطة عمل لدعم تمويل الشركات القائمة على التكنولوجيا، ومسودة لائحة بشأن الرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة وإدارتها.

وأشار الاجتماع إلى أنه نظرا لتنوع الطلب لدى الشركات القائمة على التكنولوجيا في مراحل التنمية المختلفة، يتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة تحسين المنتجات والأسواق والخدمات لتقديم خدمات ترحيل مالية متنوعة طوال الدورات الحياتية الكاملة لهذه الشركات.

وذكر الاجتماع أن قطاع صناديق الاستثمار الخاص تطور بسرعة في الصين، ويلعب دورا إيجابيا في خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم ريادة الأعمال والابتكار، مضيفا أن اللوائح الإدارية المتخصصة ستساعد في حماية المستثمرين وحماية التنمية الصحية للقطاع.

من جهة أخرى، قالت مديرية الجمارك في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين أخيرا، إن المنطقة سجلت نموا سريعا في تجارتها الخارجية بنسبة 85.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 125.06 مليار يوان (17.5 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأضافت مديرية جمارك مدينة أورومتشي، حاضرة المنطقة أن التجارة الخارجية للمنطقة مع الدول الواقعة ضمن مبادرة “الحزام والطريق” وصلت إلى 115.42 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 89.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت مع خمس دول بوسط آسيا بنسبة 99.9 في المائة على أساس سنوي لتسجل 100.13 مليار يوان.

وسجلت الشركات الخاصة في المنطقة أداء قويا في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) ومايو الماضيين، ليصل حجم تجارتها إلى 117.84 مليار يوان، بزيادة 100.4 في المائة على أساس سنوي.

وشهدت صادرات المنتجات الزراعية، والمنتجات كثيفة الأيدي العاملة، والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية نموا متسارعا في المنطقة خلال الفترة المذكورة.

في غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية أخيرا إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي توسع بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 574.81 مليار يوان في الأشهر الخمسة الأولى.

ومن حيث القيمة الدولارية، انخفض تدفق الاستثمار بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 84.35 مليار دولار. وارتفع الاستثمار المذكور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع الاستثمار في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة نسبتها 30.8 في المائة في الاستثمار بالصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا، وزيادة 1.5 في المائة في الاستثمار بقطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا.