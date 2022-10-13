10 آلاف خطوة يوميا تخفض خطر الخرف للنصف

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أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بمقدار النصف.

راقب الباحثون خطوات 78430 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدى سبع سنوات، بحسب ما نشر موقع “ميديكال إكسبريس”.

وأوضحت النتائج أن 9800 خطوة في اليوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار النصف، ولم يكن هناك انخفاض إضافي في المخاطر إذا تجاوز المشاركون هذا العدد.

ذكر الباحثون أن المشي بخطوات أقل يوميًا، مثل 3800 خطوة يقلل من المخاطر بنسبة 25٪.

وقال مؤلف الدراسة بورخا ديل بوزو كروز: “يرتبط المشي بصحة أفضل للأوعية الدموية، وهو على الأرجح أوضح مسار يمكن من خلاله أن تفيد الخطوات في الخرف”.

من المحتمل أن الخرف الوعائي هو الأكثر قابلية للوقاية من خلال النشاط البدني.

ويؤثر الخرف الوعائي، وهو ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد مرض الزهايمر على الذاكرة والتركيز وعمليات التفكير، وفقًا لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة.

نظرًا لأن التمارين الهوائية مثل المشي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن تحسن وظيفة الذاكر، فليس من المستغرب أن 10000 خطوة في اليوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.