10 أهداف في مباريات اليوم.. النصر يعود إلى الصدارة بسيناريو قاتل (شاهد)

انتهت مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023، في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث عاد النصر إلى صدارة جدول الترتيب بسيناريو قاتل على حساب الباطن الذي كان متقدما طوال أحداث الوقت الأصلي للمباراة.

فوز قاتل للنصر

وانتصر العالمي بثلاثية قاتلة مقابل هدف على حساب نظيره نادي الباطن في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، حيث تمكن الضيف من التقدم في بداية المباراة.

وخلال أحداث اللقاء، تمكن نادي النصر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق عبد الرحمن غريب، فيما سجل الثاني محمد عبد الحكيم في الدقيقة 102، قبل أن يأتي الثالث بأقدام محمد مران في الدقيقة 105، لتنتهي المباراة بفوز العالمي.

فوز كبير للاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على نظيره الخليج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ19 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد من ضربة جزاء عند الدقيقة 54، وسجل رومارينهو الهدف الثاني بمساعدة إيجور كورونادو في أسفل وسط مرمى حارس الخليج عند الدقيقة 69، وسط ضغط كبير من العميد على الخصم.

وجاء الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الـ 72 عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي بمساعدة إيجور كورونادو، فيما ألغى حكم المباراة هدفا للاتحاد عن طريق هارون كمارا في الدقيقة 60، بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو VAR.

الاتفاق يعود لنغمة الانتصارات

تمكن فريق الاتفاق من العودة إلى طريق الانتصارات التي أضاعها في الجولات الثلاث الماضية بفوزه اليوم بهدفين مقابل هدف على مضيفه نادي الرائد في لقاء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق المغربي محمد فوزير من ركلة جزاء، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها سنوسي هوساوي، وسجل السويدي هدف التعادل “45 + 7” من عرضية متقنة وضعها في الشباك.

و سجل هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 90 + 3 بعد تحويل عرضية إلى منطقة الجزاء ليسجل هدف قاتل، وارتفع “الاتفاق” إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة فيما تراجع “الرائد” إلى المركز 12 برصيد 21 نقطة.

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