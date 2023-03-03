10 أهداف في مباريات اليوم.. النصر يعود إلى الصدارة بسيناريو قاتل (شاهد)

انتهت مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023، في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث عاد النصر إلى صدارة جدول الترتيب بسيناريو قاتل على حساب الباطن الذي كان متقدما طوال أحداث الوقت الأصلي للمباراة.
فوز قاتل للنصر
وانتصر العالمي بثلاثية قاتلة مقابل هدف على حساب نظيره نادي الباطن في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، حيث تمكن الضيف من التقدم في بداية المباراة.
وخلال أحداث اللقاء، تمكن نادي النصر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق عبد الرحمن غريب، فيما سجل الثاني محمد عبد الحكيم في الدقيقة 102، قبل أن يأتي الثالث بأقدام محمد مران في الدقيقة 105، لتنتهي المباراة بفوز العالمي.
ريمونتادا الدقائق الأخيرة🔥
تبقي الصدارة للنصر🥇✅
📺شاهد أهداف اللقاء⤵️#النصر_الباطن | #SSC pic.twitter.com/TZrwxF91BN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
فوز كبير للاتحاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على نظيره الخليج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ19 في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد من ضربة جزاء عند الدقيقة 54، وسجل رومارينهو الهدف الثاني بمساعدة إيجور كورونادو في أسفل وسط مرمى حارس الخليج عند الدقيقة 69، وسط ضغط كبير من العميد على الخصم.
وجاء الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الـ 72 عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي بمساعدة إيجور كورونادو، فيما ألغى حكم المباراة هدفا للاتحاد عن طريق هارون كمارا في الدقيقة 60، بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو VAR.
الاتحاد يضرب الخليج بالثلاثة⚽⚽⚽
أهداف المباراة📺⏬#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/z7UYdlQ4tn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
الاتفاق يعود لنغمة الانتصارات
تمكن فريق الاتفاق من العودة إلى طريق الانتصارات التي أضاعها في الجولات الثلاث الماضية بفوزه اليوم بهدفين مقابل هدف على مضيفه نادي الرائد في لقاء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق المغربي محمد فوزير من ركلة جزاء، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها سنوسي هوساوي، وسجل السويدي هدف التعادل “45 + 7” من عرضية متقنة وضعها في الشباك.
و سجل هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 90 + 3 بعد تحويل عرضية إلى منطقة الجزاء ليسجل هدف قاتل، وارتفع “الاتفاق” إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة فيما تراجع “الرائد” إلى المركز 12 برصيد 21 نقطة.
بعد مباراة دراماتيكية.. الاتفاق يكسب الرائد بهدفين⚽️
🎥شاهد أهداف اللقاء👇🏻#الرائد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ZBa0d1Dh3U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023