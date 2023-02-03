10 علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية.. الأخيرة أخطرها

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يحذر الأطباء من خطورة بعض أعراض والعلامات المبكرة لمشاكل الغدة الدرقية، والتي تشمل التعب غير المبرر وتساقط الشعر واضطرابات المزاج.
أعراض مشاكل الغدة الدرقية
– التعب غير المبرر وهو من الأعراض التي يعاني منها 80% من مرضى قصور الغدة الدرقية
– مشاكل الإمساك
– جفاف الجلد (نحو 60-70% من مرضى قصو
– زيادة الوزن (نحو 54% ممن يعانون من قصور الغدة الدرقية الحقيقي يعانون من زيادة الوزن ويستجيبون جيدًا للعلاج بالهرمونات البديلة)
– بحة في الصوت أو ألم في الجزء الأمامي من الرقبة بسبب التهاب الغدة الدرقية نفسها (نحو 30% من مرضى قصور الغدة الدرقية)
-عدم تحمل البرد ومشاكل في درجة حرارة الجسم (حوالي 60٪ من مرضى قصور الغدة الدرقية)
– الاختلالات المزاجية وتقلب المزاج – الاكتئاب والقلق والعصبية (نحو 45% من مرضى قصور الغدة الدرقية)
– ضعف / ألم العضلات
– تساقط الشعر (نحو 30% من مرضى الغدة الدرقية)
– خفقان القلب
ويوضح الأطباء، أن الأعراض الثمانية الأولى في القائمة من الأعراض الأولية التي تحدث بشكل متكرر، ويعادل المعاناة من ثلاثة أو أكثر من هذه الأعراض ارتفاعًا بنسبة 16% في خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية.