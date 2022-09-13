10 نصائح لتخفيف حدة آلام الركبة

المناطق_متابعات

ألم الركبة شكوى عامة ويصيب الأشخاص من جميع الأعمار؛ قد يكون ألم الركبة نتيجة إصابة، مثل تمزق الأربطة أو تمزق الغضاريف؛ وقد ينجم عن بعض الحالات الطبية، بما في ذلك التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات.

ليست كل آلام الركبة خطيرة؛ ولكن بعض الإصابات في الركبة والحالات الطبية، مثل هشاشة العظام، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الألم وضرر بالمفاصل والعجز إذا تركت دون علاج.

وتتعدد النصائح التي تساعد في التخفيف من آلام الركبة، إذ يمكن استخدام بعض النصائح كتمارين للعلاج الطبيعي، وفيما يأتي سنذكر أهم 10 نصائح لتخفيف آلام الركبة:

1 ـ ثني العضلات المأبضية خلال الوقوف

يعمل على تمرين العضلات المأبضية والعضلة الألوية

2 ـ الوقوف بشكل مستقيم مع إبقاء مسافة تتراوح بين 2 – 5 سم بين الركبتين

ثني أحد الركبتين بشكل بطيء إلى الخلف إلى أن تصبح زاوية ثني الركبة مقاربة 90 درجة، مع المحافظة على إبقاء الوركين بمحاذاة بعضهما البعض.

3 ـ الحفاظ على وضعية الثني لمدة 5 ثوان

وحافظ على تكرار التمرين باستخدام الركبتين، ثم إرجاع الساق إلى وضعها الطبيعي ببطء

4 ـ تمرين الدرج

يعمل على تمرين عضلات الفخذ والعضلات المأبضية وعضلات مثنية الورك والعضلة الألوية، ويتم القيام بهذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

5 ـ الوقوف مع إبعاد الساقين بمسافة الكتفين

رفع كعبي القدمين عن مستوى الأرض والوقوف على الأطراف الأمامية للقدمين.

خفض الكعبين ببطء إلى مستوى الأرض، وتكرار التمرين عدة مرات.

6 ـ رفع الساق بشكل مستقيم

يتم من خلاله تقوية عضلات الفخذ وعضلات مثنية الورك، ويتم القيام به من خلال اتباع الخطوات الآتية:

7 ـ التمدد على الظهر، مع ثني الساق اليسرى وإبقاء الساق اليمنى ممدودة

شد عضلات فخذ الساق اليمنى ورفعها إلى الأعلى إلى أن تصبح بموازاة الساق اليسرى.

8 ـ لمس أصابع القدمين

لمس أطراف أصابع القدمين، أو مد اليدين قدر المستطاع باتجاه أصابع القدمين، والحفاظ على الوضعية لمدة 30 ثانية.

9 ـ الوقوف مع وضع الساقين بجانب بعضهما البعض

ثني الجذع من الحوض إلى الأسفل ومد اليدين إلى الأسفل قدر المستطاع، مع ضرورة الحفاظ على استقامة الساقين وعدم ثني الركب.

10 ـ طرق طبيعية أخرى لراحة آلام الركبة

بالإضافة إلى أفضل تمارين لراحة آلام الركبة، هناك عدد من الطرق الطبيعية التي من الممكن أن تساهم في التخفيف من هذه الآلام، مثل:

ـ الكمادات الباردة والدافئة

ـ التدليك

ـ تقليل الوزن

ـ الوخز الإبري