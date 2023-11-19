1050 طناً من الإعانات.. أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الشعب الفلسطيني

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بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي، أمس، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي متجه إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

من جهة ثانية، ووصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 مطار العريش الدولي بجمهورية مصر، التي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.