“الأرصاد” يُنبِّه 10 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وتبوك والجوف وجازان وعسير والقصيم ومكة المكرمة والشمالية وحائل والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والثامرية والخبراء والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على المعظم وتيماء، وأمطارًا غزيرة وتساقُط البَرَد والسيول على تبوك وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكذلك تشهد الحدود الشمالية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القويعية ورفحاء، وتستمر حتى الـ 21.00 من مساء الخميس. فيما تشهد طريف أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وتشهد حائل أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس. كذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس. فيما تشهد القريات أمطارًا رعدية حتى الساعة العاشرة صباحًا.