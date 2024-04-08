«133» مبادرة بتعليم محايل عسير في «أجاويد2»

عمر آل قايد _ محايل عسير

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير مبادرة أجاويد2‬⁩ تألق جود تنميتنا، بمشاركة جميع فئات المجتمع التعليمي، ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال.

وأوضح مدير التعليم علي بن أحمد آل معنتر، أن أجاويد2‬⁩ تألق جود تنميتنا، تندرج تحت محور العطاء، لافتاً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع، ورفع جودة الأنشطة والفعاليات.

وكانت الإدارة قد نفذت عدداً من البرامج شملت مبادرة «التعليم الرقمية»، ورسائل تقنية وتربوية عبر حسابات الإدارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما نفذت أمسية رمضانية بعنوان «مساحات فنية»، والمشاركة في مبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى تفعيل المبادرة في جميع المدارس، حيث بلغ مجموع المبادرات بتعليم محايل «133» مبادرة، «39» في مسار الوعي، و «14» في مسار القوة، «79» في مسار العطاء.