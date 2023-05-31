ليست حلاً للإقلاع عن التدخين.. 3 نصائح لتقليل الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية

المناطق-متابعات

قدّمت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعةً من النصائح التي تساعد على التقليل من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ليست حلاً للإقلاع عن التدخين.

وأوصت الهيئة مستخدمي السجائر الإلكترونية بحجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين، أو الحصول على استشارة طبية للإقلاع عنها من خلال الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة “937” أو عبر الحجز باستخدام تطبيق صحتي.

كما نصحت بتجنب استخدامها في الأماكن العامة أو المغلقة أو الأماكن الخاصة التي تتم مشاركتها مع الآخرين؛ لتجنب تعريض العامة والأسرة إلى تلوث الهواء والمخاطر الصحية المنبعثة والتي تستمر حتى بعد التوقف عن التدخين.

وشددت أيضاً على تقصي المعلومات من المصادر الموثوقة؛ حيث يمكن أن تكون المعلومات الصحية الخاطئة قاتلة، مع عدم أخذ أي معلومات علمية تتعلق بالصحة من غير الجهات ذات الاختصاص.

ولفتت إلى أنه لا يُنصح علمياً باستخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن إدمان التدخين، حيث يعد تركيز النيكوتين والنكهات المصاحبة من مسببات الإدمان، مما يؤدي إلى التعرض لمخاطر صحية دائمة للمدخن ومن حوله.