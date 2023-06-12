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ابتكار حاسوب سرعته تزيد على 180 مليون مرة عن التقليدية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 5:09 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلن فريق من الباحثين في الصين إنجازاً ثورياً في مجال الحوسبة الكمية، حيث نجح حاسوبهم الكمي «Jiuzhang» في إنجاز مهمات بسرعة تفوق 180 مليون مرة الحواسيب الخارقة التقليدية.

وذكر موقع «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، أن هذا الإنجاز يعد مفتاحاً لتطوير تطبيقات متعددة في العديد من المجالات، مثل تنقيب البيانات والعلوم الحيوية، وتحليل الشبكات وبحوث النمذجة الكيميائية.

وأشاد أستاذ الفيزياء بجامعة تشايناهو للعلوم والتكنولوجيا بان جيانوي، المعروف بأنه الأب الروحي للحوسبة الكمية، بالفريق البحثي على هذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أنه يمثل خطوة جديدة نحو حل مشاكل الواقع العملي عبر الحوسبة الكمية.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 5:09 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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