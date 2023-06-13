أدبي تبوك يستعرض العمق التاريخي للمنطقة، والتطور الحضاري الذي تشهده حالياً

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ناقش النادي الأدبي بمنطقة تبوك، أصل مسمى تبوك ومجيء الرسول – صلى الله عليه وسلم – إليها إبان غزوة العسرة، وتبوك قبل الإسلام والحضارات التي تعاقبت على المنطقة، وما تختزنه من إرث تاريخي وشواهد لا يزال بعضها قائماً إلى الآن، علاوةً على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقام فيها بضع عشرة ليلة، كما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلًا إلى المدينة .

واستعرض النادي عدداً من الدلائل والأحاديث التي تدل على العمق التاريخي لتبوك والمنطقة، وصولاً إلى التطور الحضاري الذي شهدته وتشهده حالياً في عهدنا السعودي الزاهر.

جاء ذلك خلال المحاضرة التاريخية التي نظمها النادي بعنوان ” الرسول في تبوك مباركاً ومبشراً ومؤسساً “، قدمها الباحث في تاريخ المنطقة عبدالله العمراني، بحضور رئيس النادي الدكتور نايف الجهني، وعدد من الأدباء المهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة.