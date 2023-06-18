سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار يتفقد صالة مبادرة “طريق مكة”

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تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” بمطار أبيدجان، يرافقه مشرف فريق مبادرة “طريق مكة” في كوت ديفوار العميد سعد بن حاضر البقمي.

وأكد السفير القثامي، أن حكومة المملكة وبتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة – أيداها الله – سخرت كافة الإمكانات البشرية والمالية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن مبادرة طريق مكة هي امتداد لهذه الجهود المباركة.

واطلع السفير القثامي على سير العمل في صالة المبادرة والإجراءات التي ينفذها الجانبان الإيفواري والسعودي، لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، مشيداً بفريق عمل مبادرة “طريق مكة ” وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

وثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار جهود الجهات المشاركة في مبادرة “طريق مكة” على مايقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.