التدريب التقني بتبوك يفعل مبادرة “مهارة” للتدريب النسائي

المناطق_تبوك

فعلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية بمسمى ( مهارة) كمرحلة أولى في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظتي ضباء وتيماء.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة في جميع المجالات التقنية والمهنية لأكثر من برنامج تدريبي لمعرفة أدوات السلامة والمعدات المستخدمة بالمركبات، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات، وأيضا معرفة المهارات الأساسية في التمديدات الكهربائية المنزلية.

وأكد التدريب التقني بتبوك، أن المبادرة تأتي ضمن الخدمات والبرامج التدريبية التي تستهدف المجتمع المحلي وذلك لتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية بالمجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا أن إدارة التدريب بالمنطقة ستنفذ عددًا من البرامج التدريبية التي تخدم المجتمع من الجانب المهني والتقني.