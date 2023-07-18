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وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 يوليو 2023 - 5:39 مساءً

المناطق-واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتييونس بن علي جيدي، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2023 المقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاعي الصناعة والتعدين وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث تبادل الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض التوجهات الحالية في صناعة التعدين العالمية، والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 يوليو 2023 - 5:39 مساءً
صورة asmaa

asmaa

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