أطباء سعوديون يشاركون ضمن حملة تطوعية بالنيبال

فيما قالت الدكتورة ألمى الراجحي، استشاري أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود: “هذه أحد الأسباب التي تجعلك تتفكر في نعم الله عليك وتجعلك فخورًا بما يقدمه لك وطنك من تعليم، حيث إنك تقابل أطباء من مدارس مختلفة، وتبدأ بالإشراف عليهم ومراقبة العمل عن كثب، وتشاركهم ما تعلمته في مملكتنا الحبيبة بجامعتنا السعودية التي خرّجت أطباء بكفاءة الأطباء المتخرجين من المملكة المتحدة”.