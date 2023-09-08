“سكني”: 8 آلاف قطعة أرض “مجانية”

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أظهرت بيانات برنامج “سكني” إتاحة 8.2 ألف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.

وتوزعت القطع على نحو 1.5 ألف قطعة بمنطقة الرياض، و3.9 ألف بمكة المكرمة، و1.2 ألف بالمنطقة الشرقية، و651 بالقصيم، إضافة إلى 295 بالحدود الشمالية، و182 بالجوف، و122 بنجران، و242 بحائل ، إضافة إلى 118 قطعة بالمدينة المنورة والباحة.

ويقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل، المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري.