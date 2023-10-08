“52 ألف” ترخيص لصيد الطيور المهاجرة

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استحوذ صيد “الطيور المهاجرة”، على الرصيد الأكبر من طلبات الترخيص خلال شهر سبتمبر الماضي عبر منصة “فطري” التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وبلغت الإحصائيات الصادرة من “فطري” خلال الشهر الماضي 58641 ترخيصاً، حازت منها صيد الطيور المهاجرة على 52451 ترخيصاً، بينما كان لشهادة ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها 5434 ترخيصاً.

وجرت الموافقة على 276 ترخيصاً لاستيراد الكائنات الفطرية أو منتجاتها للمملكة، و324 ترخيصاً لزيارة المحميات، بالإضافة إلى الاستجابة لـ230 طلباً من إجمالي طلبات الدعم والمساعدة الفنية.