فتح التسجيل بطوارئ “أمن الدولة”

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فتحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة “رجال” عبر بوابة التوظيف، ابتداءً من السبت 29 / 3 / 1445.

ويمتد التسجيل لمدة 5 أيام لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يمكن التسجيل بمؤهل أعلى من الثانوية العامة على الرتبة نفسها.

وتشترط القوات للتقدم على الوظائف، أن يكون الشخص سعودي الأصل والمنشأ والولادة ووالده ووالداهم وزوجته، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

كما يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون موظفًا بأي جهة حكومية أو سبق أن عُيّن على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو ما يعادلها، وألا يقل طوله عن 170 سم، ويتناسب مع الوزن، وأن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

كما تشمل ألا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من 5 سنوات لحملة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات لحملة الثانوية العامة، فضلًا عن أن يكون المتقدم قد أجرى اختبارات القدرات العامة.

وأشارت الرئاسة العامة لأمن الدولة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة، سيتم رفض الطلب ولن يُنظر فيه، موضحة أن عملية التسجيل لا تعني القبول، ويعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًا ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.

ونوهت بأن رقم جوال المتقدم يعد الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.