رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير منطقة الرياض

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وصل إلى الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.