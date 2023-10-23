بيان أميركي أوروبي يدعو إسرائيل لحماية المدنيين

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أعلن بيان غربي مشترك فجر الاثنين أن زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا جددوا تأكيد دعمهم لإسرائيل ودعوها إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين.

“ضمان وصول المساعدات”

وأضاف البيان الذي نشره البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء بريطاني ريشي سوناك أكدوا عقب مشاورات التزامهم بمواصلة التنسيق الشركاء بالمنطقة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

“منع اتساع نطاق الصراع”

وشددوا على مواصلة التنسيق لمنع اتساع نطاق الصراع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي وسلام قابل للاستمرار.

أتى هذا البيان المشترك، بعدما أفاد البيت الأبيض بأن بايدن ونتنياهو أكدا في اتصال هاتفي اليوم الأحد أنه سيكون هناك من الآن “تدفق مستمر” للمساعدات إلى قطاع غزة.

“توفير ممر آمن”

وأضاف بيان البيت الأبيض أنهما بحثا أيضا جهود تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين الراغبين في مغادرة غزة.

إلى هذا، أكدت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) جولييت توما لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان إن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء اليوم الأحد.وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

ارتفاع حصيلة القتلى

الأحد، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا بالإضافة إلى 14245 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.