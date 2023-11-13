وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال تكثف نزوح الفلسطينيين إلى جنوب غزة

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قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن نحو 250 ألف وحدة سكنية تضررت في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، منها 50 ألف وحدة لم تعد موجودة على الأرض.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة القاهرة الإخبارية، أن تدمير المنازل متعمد لدفع السكان إلى النزوح، والإحصاءات الأخيرة تقول إن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا إلى جنوب غزة وتكدسوا في نصف المساحة.

وذكر أن الخدمات الأساسية متوقفة من اليوم الأول للعدوان، فلا مياه ولا وقود، والآن اللاجئين في المدارس الدولية فاق 710 آلاف لاجئ، مع انهيار الخدمات الصحية، وعدم وجود الغذاء ومياه الشرب،

وأكد الوزير أن السلطة الفلسطينية لم تغادر مسؤولية قطاع غزة، وكانت تتكفل بالاحتياجات الأساسية في القطاع من رواتب الموظفين وحتى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ولن نقبل في السلطة بفصل القطاع عن الضفة، ولا نقبل باحتلال إسرائيل للقطاع، ونقبل بعودة القطاع للسلطة تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.