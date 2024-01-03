جامعة الملك عبدالعزيز تعزز ريادتها في مجال البحث العلمي والابتكار

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حصدت جامعة الملك عبدالعزيز مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية في البحث العلمي والابتكار وذلك حسب تقرير الإنجازات الصادر من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 2023م .

وحصلت الجامعة على المركز الثاني في الإنتاج البحثي الشامل بالقطاع الأكاديمي بإجمالي أكثر من 30 ألف منشور بحثي، وعلى المركز الثاني في النشر العلمي بمجال الصحة والوقاية بنسبة نمو 14%، و المركز الثاني في النشر العلمي بمجال البيئة المستدامة بنسبة نمو 26%، و المركز الثالث في النشر العلمي بمجال الطاقة بنسبة نمو 3%، في حين تصدرت الجامعة في مجال النشر العلمي بمجال اقتصاديات المستقبل بنمو ملحوظ نسبته 29%.

وأكدت تقارير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تميز الجامعة في مؤشر معامل اقتباس المتخصص بمقاييس البحث والنشر الذي يعد مقياسًا دوليًا لتأثير الأبحاث العلمية.