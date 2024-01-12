تصحيح “بيانات” 450 ألف سجلّ “تجاري”

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كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تصحيح بيانات أكثر من 450 ألف سجل تجاري من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.

وأظهرت نتائج تصحيح بيانات المنشآت التجارية إصدار 6 آلاف ترخيص لنشاط نقل البضائع، والتأكد من ارتباطها بسجلات تجارية خاصة بقطاع النقل، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 650 ألف رخصة بلدية لعدم تجديدها.

ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 85.7 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

ولرفع جودة وكفاءة النظر في قضايا التستر، جرى تخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضِمن المحاكم الجزائية، للنظر في قضايا التستر، وفي الجانب التوعوي، تم تخصيص خطبة الجمعة في جوامع المملكة للتوعية بأضرار ومخاطر جريمة التستر.