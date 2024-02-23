أمريكا تحذر روسيا من نشر أسلحة نووية في الفضاء

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أن روسيا يمكن أن تنشر سلاحا نوويا أو رأسا حربيًا وهميا في الفضاء في وقت مبكر من هذا العام.