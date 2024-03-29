حريق ضخم يلتهم مبنى شاهقا في البرازيل

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اندلع حريق ضخم في مبنى قيد الإنشاء من 28 طابقا في حي توري غرب ريسيفي بالبرازيل.

ووفقا لإدارة الإطفاء العسكرية في بيرنامبوكو، لا توجد حتى الآن معلومات عن ضحايا، فيما تظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الحريق الهائل.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، أفادت شركة “Neoenergia”، صاحبة امتياز الطاقة التي تخدم المنطقة، بأنها قامت بفصل الشبكة الكهربائية بشكل وقائي في محيط المبنى.