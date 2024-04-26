16 دولة تشارك في مهرجانات وبطولات اتحاد الهجن

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بلغ عدد الدول المشاركة في المهرجانات والبطولات والسباقات التي أقامها ونظمها وأشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن وأخرها كأس العلا للهجن 16 دولة من أربع قارات حول العالم.

وأتم الاتحاد السعودي للهجن وقبل انطلاق كأس العلا للهجن إقامة عشرة مهرجانات وبطولات وسباقات، منذ يونيو الماضي في أكثر من عشرة مناطق ومحافظات وبمشاركة أكثر من 25 ألف مطية من داخل وخارج المملكة.

وضمت قائمة الدول كلا من السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين، أمريكا، السودان، الأردن، إيران، اليمن، فرنسا، المانيا، مصر، سويسرا، وبريطانيا.

ويحظى قطاع الهجن بدعمٍ كبير من قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ للمساهمة في تطوير هذه الرياضية التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، ليكون سباق الهجن أحد الرياضات الوطنية التي ستسعى به المملكة نحو العالمية.