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17 عاما من الصبر.. مصطفى الزناتي يروي مشاعره بعد اختياره ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين” لاستضافة 1000 حاج من أسر شهداء فلسطين

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 1:02 مساءً

قال “مصطفى الزناتي” مواطن فلسطيني، إن اختياره ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين، لاستضافة 1000 حاج من أسر شهداء فلسطين، قد أسعده وأثلج صدره.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين”، يعبر عن احتضان وتمسك المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالقضية والفلسطينية، وجعلها من أولويات المملكة في المحافل الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يكن للملكة العربية السعودية وشعبها كل الاحترام والتقدير والحب، مشيراً إلى أن الشعب السعودي لا يزال هو الداعم الأول للشعب الفلسطيني على مر العصور، وهو ما يحفزه من أجل الصمود والاستمرار في مواجهة الاحتلال.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 1:02 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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