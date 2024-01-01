17 ناديًا يشاركون في منافسات طواف الأندية السعودية فئة الشباب بمنطقة الباحة

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انطلقت اليوم منافسات طواف الأندية السعودية فئة الشباب, التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة, والاتحاد السعودي للدراجات, بحضور رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان, ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة سلطان بن حسن شايع.

وشهدت المنافسات انطلاق مرحلتين, الأولى كانت على مسافة 8 كم، وحقق نادي السلام المركز الأول بزمن 1:11:37,42 ساعة، فيما حل العدالة ثانياً بزمن 1:13:09,13 ساعة، والشباب ثالثاً بزمن 1:13:58,66 ساعة, وأما المرحلة الثانية فقد بلغت المسافة فيها 45 كم, حيث حل نادي الفتح أولاً بزمن 5:48:21,74 ساعات، والهلال ثانياً بزمن 5:48:35,39 ساعات، بينما حل العدالة ثالثاً بزمن 5:49:20,28 ساعات.

يذكر أن مجريات سباق فئة الشباب تأتي على مسافة 278 كيلومتراً مقسمة على خمس مراحل لمدة 4 أيام, حيث بلغ عدد المشاركين في السباق حتى اليوم 17 ناديًا بواقع 122 دراجًا.