188 يومًا من المجازر.. الاحتلال يواصل قصف المنازل والمساجد والمدارس بغزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى “33,482” شهيدًا، و”76049″ مصابًا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقمُ الإسعاف والإنقاذ الوصولَ إليهم.