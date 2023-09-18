20 قتيلاً في حادث مروع بجنوب إفريقيا

المناطق-متابعات

لقي 20 شخصا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة دي بيرز مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وأفادت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية أن “حافلة تقل عمالا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد”، مضيفة أن الحادث “أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملا”.

ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.

وصرّح فونغاني تشوك المتحدث باسم الإدارة لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 25 كيلومترا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد.

وقال تشوك إن “الحافلة اصطدمت بشاحنة”.

ورغم امتلاك جنوب إفريقيا إحدى أهم شبكات الطرق حداثة في القارة السمراء، إلا أن سجلها من من حيث السلامة هو الأسوأ.

وتدير دي بيرز منذ أكثر من ثلاثين عاما منجم فينيشيا الذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي.

وتنتج الشركة سنويا نحو 40 في المئة من الألماس في جنوب أفريقيا ويعمل لديها أكثر من 4,300 شخص، بينهم الكثيرون الذي يأتون من مناطق مجاورة للمنجم.

وفينيشيا كان يُعد أكبر منجم مكشوف في البلاد سابقا، قبل أن تقرر دي بيرز استثمار ملياري دولار في مشروع ضخم للتعدين تحته في طبقات يصعب الوصول اليها بهدف رفع الانتاج إلى أربعة ملايين قيراط من الألماس سنويا.