20 يونيو.. نيمار يعود إلى التدريبات

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حدَّد ريكاردو روسا، المعالج الطبي للبرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالتعاون مع رافاييل مارتيني المُعد البدني، من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين موعدًا لدخوله التدريبات وفقًا لما ذكرته «فرانس فوتبول» الفرنسية السبت.

وسبق لرودريجو لاسمار، رئيس الأطباء في المنتخب البرازيلي، أن منح اللاعب وفريقه الطبي استشارته بشأن عودته إلى الملاعب، والتي حددها في أغسطس المقبل مع انطلاقة الموسم الجديد.

ونقلت الصحيفة ذاتها، عن مسؤول هلالي لم تسمه، أن نيمار ملتزمٌ بصورة كاملة في برنامجه العلاجي، وقال: «جاء نيمار إلى السعودية لاستكمال برنامجه الاستشفائي داخل النادي، ومشاهدة المدرب وزملاءه اللاعبين، وحضور مباريات فريقه».

وأُصيب نيمار جونيور بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في الـ 17 من أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026 أمام الأوروجواي، وفقا للرياضية.



ولعب نيمار 5 لقاءات مع فريق الهلال، وسجَّل هدفًا وحيدًا وساهم في صناعة هدفين.