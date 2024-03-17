200 متطوع ومتطوعة يرسخون قيمة التطوع بتقديهم الخدمات لضيوف الرحمن بـ “جديدة عرعر”

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رسّخ أكثر من 200 متطوع ومتطوعة قيمة العمل التطوعي عبر تقديمهم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة في منفذ جديدة عرعر بإشراف إمارة منطقة الحدود الشمالية، ومشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الحدود الشمالية، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وتمثّلت مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم المعتمرين ومساعدة كبار السن وتوزيع الوجبات والعصائر والضيافة.

من جانبهم، أشادَ المعتمرون القادمون من العراق بالخدمات والتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية التكاملية من مختلف الأجهزة الحكومية والخدمية ذات العلاقة.