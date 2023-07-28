“22 مخالفة” تجلب الشمع الأحمر لمقهى شهير بـ”جدة”

المناطق- مكة المكرمة

كشفت أمانة محافظة جدة، ملابسات المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مقهى شهير في جدة، بسبب عدم القدرة على الامتثال للاشتراطات البلدية اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

وأكدت الأمانة أنه بعد التحقق من سجل النشاط جرى التأكد من أن المالك وقع على إقرار الاطلاع على اشتراطات النشاط قبل حصوله على الترخيص، كما أن الإغلاق تم بسبب تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بمعالجتها وانتهاء رخصة النشاط التي لم يتم تجديدها.

ولفتت إلى أن المخالفات تضمنت رصد 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021- 2023م، وعدم الالتزام بإصدار كروت صحية للعاملين، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس، وسوء حفظ وتداول الأغذية، وتسجيل حالة هروب العمالة أثناء جولة رقابية؛ وعدم الالتزام بسداد المخالفات المستحقة.

وأشارت إلى أن المالك لم يتقدم بطلب اعتراض على المخالفات المرصودة خلال فترة تقديم الاعتراضات النظامية، مؤكدةً حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وأن حق الاعتراض مكفول لجميع المنشآت ويتم النظر فيه من قبل لجنة مستقلة.