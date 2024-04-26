24 مليون جوائز شوطي كأس العلا للهجن في الختام

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سيكون ملاك الهجن المشاركين في بطولة كاس العلا للهجن على موعد مع جائزة الشوطين الأغلى في ختام روزنامة الموسم الجاري، والبالغة 24 مليون ريال، نصيب صاحب المركز الأول في كل شوط 7.5 مليون ريال، كأكبر جائزة تقدم في سباقات الهجن حول العالم.

وانطلقت اليوم الأربعاء على ميدان العُلا للهجن منافسات النسخة الثانية من البطولة بمحافظة العُلا للعام الثاني على التوالي، بلغ مجموع جوائز الأشواط الـ 16 فيها مبلغ 80.960.000 ريال، وذلك وفق البرنامج الزمني لـ “سنام السباقات”.

كما بلغ مجموع جوائز أشواط سباق الهجانة للرجال والنساء، 48 مليون ريال فيما بلغ مجموع جوائز أشواط الفئات الأخرى المعتمدة للهجن، وهي: حقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا (51.2 مليون ريال) بواقع 6.4 مليون ريال لكل فئة.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.