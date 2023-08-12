27029 مستفيدا ومستفيدة من 394 برنامجا بجمعية “نور” عن شهر يوليو

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أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات “نور” بالدمام تقريرها عن شهر يوليو المنصرم ، حيث كشف التقرير عن إقامة 394 برنامجا استفاد منها 27029 مستفيد ومستفيدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الهادي الشمري إلى أن التقرير تضمن إقامة 8 محاضرات ودروس في مجال الدعوة والارشاد استفاد منها 240 شخصا ، بينما شهد مجال توعية الجاليات اقامة 330 برنامجا للمسلم الأصيل استفاد منها 21207 شخص بينما أقيم 10 برامج للمسلم الجديد استفاد منها 204 أشخاص ، كما أقيم 28 برنامجا لدعوة غير المسلمين استفاد منها 2625شخصا ، كما بلغ عدد المسلمين الجدد 4 أشخاص.

وحول أنشطة القسم النسائي عن شهر يوليو أوضح الشمري إقامة 18 محاضرة ودرسا استفاد منها 2649 سيدة.

يذكر أن جمعية نور جمعية دعوية تهتم بالدعوة الى الله على بصيرة وتصحيح العقيدة وفق منهج السلف الصالح وتوعية الجاليات ودعوتهم الى الإسلام وتعليمهم ومتابعتهم بعد اسلامهم وتعليمهم أساسيات الدين الحنيف وتأهيل الدعاة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة وتقديم البرامج التوعوية للشباب والفتيات ، وتتضمن أهداف الجمعية الاستراتيجية غرس القيم لدى الناشئة والشباب واستثمار طاقاتهم والتعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات إلى جانب تأهيل الدعاة وطلبة العلم والائمة وتفعيل دور المسجد ،ونشر البرامج الدعوية والتوعوية المؤثرة لفئات المجتمع الشراكة المجتمعية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع وأفراده بالإضافة إلى تأهيل وتحفيز الكوادر المتخصصة بالجمعية.