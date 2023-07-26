“275 حالة” غرق بـ”7 أشهر”

المناطق-متابعات

أحصت وزارة الصحة، عدد بلاغات الغرق التي تلقاها الهلال الأحمر السعودي بـ275 بلاغ، شهدتها المسابح بمناطق المملكة خلال الأشهر الـ 7 الماضية، بواقع 54 حالة في الرياض، و95 حالة في مكة المكرمة، و19 حالة في المدينة المنورة، و31 في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن منطقة عسير شهدت 13 حالة غرق، كما تم تسجيل 20 حالة في القصيم، و3 حالات في حائل، و6 في تبوك، و23 حالة في جازان، و6 حالات في نجران، و4 حالات في الباحة وحالة واحدة في الجوف، فيما لم تسجل أي حالة في الحدود الشمالية.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم التهاون في تعامل الأسر مع الأطفال الذين ليس لديهم القدرة والخبرة في السباحة؛ مما يتسبب في حدوث حالات غرق التي بدورها للوفاة أو الإصابة.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الغرق، خاصةً هؤلاء الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة وأحواض السباحة.

وتفاعلاً مع ذلك، أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “صيفك ضيفك”؛ بهدف توعية المجتمع بأبرز النصائح الصحية خلال فترة الصيف، ومن أهمها ما يتعلق برياضة السباحة، حيث يعد الغرق ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.

وأشارت الوزارة إلى كيفية الوقاية من الغرق، وذلك من خلال الإشراف على الأطفال عند السباحة، والحرص على تواجد شخص بالغ قريب منهم تحسباً لأي حادثة غرق، بالإضافة إلى تعليم الأطفال السباحة من صغرهم مع تعليمهم طرق الإنعاش القلبي الرئوي، والتحقق من وسائل السلامة في المسابح والحواجز المحيطة بالمسابح.

ونوهت بضرورة التأكد من خلو محيط المسبح من الأحجار، أو الزجاج، أو أي أدوات حادة، أو تؤدي للتزحلق أو التعرقل، مشددة على ضرورة ارتداء الأطفال الذين لا يجيدون السباحة سترة النجاة للوقاية من الغرق، وكذلك التأكد من أن المسبح غير مكشوف ومغلق بسياج.