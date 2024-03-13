28 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي طاجيكستان في تصفيات كأس العالم 2026

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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسينطلق معسكر الأخضر يوم الأحد المقبل بالرياض بمشاركة ( 28 ) لاعبًا هم : محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

ويستضيف المنتخب السعودي في الـ21 من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض، وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه.

‏‎ ويأتي الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية.