29 قتيلا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة

كما استهدف القصف شقة سكنية في بناية بشارع يافا في الحي المذكور، ما أدى لإصابة 3 أشخاص وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى المعمداني.

كما استهدفت المروحيات الإسرائيلية 3 منازل على الأقل في أحياء الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بين صفوف المدنيين.