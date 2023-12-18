3 مناطق بمرمى تنبيهات “الأرصاد”.. رياح شديدة مع تدنٍ في الرؤية.

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.