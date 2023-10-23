3 وزراء إسرائيليين يهددون بالاستقالة بسبب نتنياهو

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أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، أن 3 وزراء يهددون بالاستقالة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإقرار بالمسؤولية في أحداث 7 أكتوبر بغزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة مناطق في قطاع غزة بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، منها منطقة الشهداء بمخيم جباليا مما أدى تدمير منازل عدة.

ونقلا عن وكالة “وفا”، فإن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت بسبب قصف جيش الاحتلال للمنازل في جباليا، إلى جانب استشهاد 400 مواطن في غارات جيش الاحـتلال خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت الوكالة، إن جيش الاحتلال، نفذ ما لا يقل عن 25 مجزرة خلال يوم الأحد فقط، ويستهدف المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، مركدة أن طيران الاحتلال الحربي والمدفعية الإسرائيلية نفذا حزاما ناريا في المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت أن طيران جيش الاحتلال ومدفعيته يواصلون الغارات والقصف على عدة مواقع في قطاع غزة وهناك سلسلة غارات جديدة نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح وأدت لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

وأشارت إلى أن طائرات جيش الاحتلال قصفت منزلا في حي القيزان جنوب خان يونس وتم استشهاد 7 بينهم أطفال ورضيع، إلى جانب وجود شهداء وجرحى في قصف جديد لجيش الاحتلال استهدف العديد من المنازل بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأشارت الوكالة، إلى أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بعشرات القذائف المناطق الشرقية من قطاع غزة.