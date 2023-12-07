30 مقلعاً عن التدخين في يوم التطوع العالمي

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نفذت جمعية كفى فرع القنفذة فعالية يوم التطوع السعودي والعالمي تحت عنوان (عطاء وطن) بالتعاون مع مستشفى القنفذة العام وفريق أيدي مبصرة التطوعي.

وأقامت كفى معرضاً توعوياً وعيادة للاقلاع عن التدخين وقياس السكري وجهاز قياس نسبة الكربون وأعضاء تبين آثار التدخين وذلك بالكورنيش الجنوبي حيث باشرت بمشاركة ٣٥ متطوعاً التعريف بدور الجمعية وأهمية التطوع في الأسواق والمولات والحدائق والكفيهات.

وبين مدير كفى بالقنفذة الأستاذ حمدة الحليسي أنه خلال الفعالية تم توزيع الهدايا على ١٢٠٠ شخص اشتملت ورود وكروت توعوية وبوستر خاص بالتطوع ، وخلالها أعلن ٣٠ مستفيد اقلاعهم عن التدخين.

وفي الختام الحليسي شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية على الجهود المبذولة كما قدم شكره للداعمين والرعاه وفي مقدمتهم مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان.