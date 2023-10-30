350 شاباُ يقلعون عن التدخين بمركز الجموم

المناطق_مكة

أعلن 350 من طلاب مركز التدريب بمحافظة الجموم رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وتلقي العلاج وذلك بعد حضورهم دورة تثقيفية عن أضرار التدخين و المخدرات وطرق العلاج قدمها مدير فرع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي.

الدورة والتي أقيمت بالتعاون مع الوحدة الصحية بمركز التدريب بالجموم حضرها 950 شاباً من طلاب مركز التدريب وذلك ضمن برنامج جمعية كفى ( بيئة عمل نقية ) ، وقد شاهد خلالها الحضور حجم الأضرار الجسدية و الأمنية والنفسية والاجتماعية والصحية التي يسببها التدخين لمتعاطيه .

وفي ختام البرنامج شكر العتيبي إدارة مركز التدريب بالجموم على تعاونهم في إنجاح البرنامج والذي كانت ثمرته عشرات المقلعين عن السموم ، فيما بيّن أن الراغبين في العلاج أقيم لهم برنامج علاج خاص استمر لأسبوع.