4 آلاف زائر لفعاليات ليالي الجيل الرمضانية بالأحساء

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شهدت فعاليات “ليالي الجيل الرمضانية” في محافظة الأحساء، حضورًا لافتًا من زوارهِ، بلغ 4000 زائر، في أيامه الأولى، والذي يستمر حتى 18 رمضان الجاري.

وتحتوي الفعاليات التي ينظمها نادي الجيل، عدداً من الأركان المتنوعة والتي تخدم جميع زوار الفعالية بكل الأعمار، كركن الأكلات الشعبية و الألعاب الشعبية، إضافةً إلى ركن الألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية، كما يتواجد المسرح التفاعلي والذي يقدم خلاله فوازير الجيل الرمضانية، والألعاب الحركية المتنوعة، وقد تم من بداية الفعاليات نقل المباريات المحلية والآسيوية، فيما سيتم نقل مباريات المنتخب السعودي التصفيات الآسيوية لكأس العالم, إضافةً إلى تقديم الألعاب الشعبية كلعبة الفيشة “الفريرة” والبيلوت والألعاب الإلكترونية مجانًا، إضافةً إلى المسرح التفاعلي الذي يقدم العديد من الهدايا المتنوعة، مع تنظيم عدد من البطولات المنوعة لزوار الفعالية.

وأوضح مدير الفعالية فايز الدوسري، أن هذه النسخة تأتي بتنظيم أكبر ومشاركة عدد من الجهات التي تقدم الخدمات الغذائية كالوجبات والألعاب الترفيهية، مؤكدًا حرص النادي أن يكون مركزًا رئيسيًا وحاضنًا للشباب، وتعد ليالي الجيل الرمضانية إحدى البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي للمجتمع.