4 حروب بين فلسطين وإسرائيل خلال 15 عاما.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه الحروب التي اندلعت بين فلسطين وإسرائيل.

وذكرت أن البداية كانت في عام 2008 بعدما أطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية ضد مواقع في غزة في عملية أطلقت عليها “الرصاص المصبوب” بهدف منع الفلسطينيين من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وبينت أنه تم استشهاد 1440 شخص خلال هذه الحرب معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى مقتل 13 إسرائيليا.

وأفادت بأنه خلال عام 2012 بدأ التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم “عمود السحاب” واستمرت 8 أيام.

وأوضحت أنه في عام 2014 بدأت عملية “الجرف الصامد” على غزة التي هدفت لوضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق، وأسفرت عن استشهاد مالا يقل عن 2251 شخصا، ومقتل 74 إسرائيليا.

وأشارت إلى أنه خلال شهر مايو 2021 ردت إسرائيل على رشقات من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بحملة عسكرية استمرت 11 يوما ما أسفر عن استشهاد 248 شخصا في غزة، ومقتل 13 إسرائيليا.

وأكدت أنه في مايو 2023 أسفرت 5 أيام من القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عن استشهاد 33 شخصا في قطاع غزة، وقتيلين في إسرائيل.