4 طرق لعمل الكنافة المبرومة بحشوات لذيذة.. ومكونات بسيطة

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عندما نذكر شهر رمضان، يأتي في أذهان الكثير منا القطايف والكنافة. اليوم، نستعرض أكثر من طريقة لعمل الكنافة المبرومة بحشوات مختلفة.

طرق تحضير الكنافة عديدة ومختلفة، فهناك من يعشق الكنافة بالجبنة على الطريقة اللبنانية. وهناك من يفضل الكنافة الشرقية على الطريقة المصرية. إليك طريقة عمل الكنافة المبرومة بمختلف الحشوات.

طريقة عمل الكنافة المبرومة الجاهزة

إذا كنت من عشاق الحلويات الشرقية اللذيذة، إليك سر نجاح الكنافة:

يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة. يفضل الكنافة الموجودة بالمبرد أو الطازجة. يتم اختيار نوع سمن أو زبد صحي وجيد. الحشو أو المكسرات يجب أن يكون طازجاً ولذيذاً. يتم تحضير شربات السكر وتركه ليبرد. احرص على توزع شربات السكر البارد على الكنافة الساخنة فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع

الكنافة الملفوفة على شكل أصابع تعتبر من أسهل وأبسط الحلويات الشرقية التي يمكن عملها بالمنزل وبطعم مذهل. إليك الخطوات بالتفصيل.

المكونات

نصف كيلو كنافة.

ربع كوب سمن.

الحشو المفضل.

كوب من القطر أو شراب السكر.

طريقة التحضير

أول خطوة هي تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. نخلط الكنافة بالسمن جيداً. يتم فرد جزء صغير من الكنافة على ورق الزبدة، ثم نضع الحشو. نلف ورق الزبدة بحيث يكون قطر الرول صغيراً للغاية بنفس مقاس الإصبع. نكرر الخطوات إلى أن تنتهي كمية الكنافة بأكملها. نضع أصابع الكنافة الطويلة في صينية مدهونة بالسمن. ندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي. يتم وضع الشربات عليها، على أن يتم قطع الكنافة لتكون بحجم الإصبع.

كم حبة مبرومة في كيلو الكنافة

قد يصل عدد حبة الكنافة المبرومة إلى 50 قطعة لكل كيلو كنافة. حيث تزن القطعة الواحدة ما يقرب من 45 جراماً. والجدير بالذكر أن كيلو الكنافة قد يكفي 20 – 30 شخصاً، وهي الكمية المناسبة للعزومات في رمضان.

لكل محبي الحلويات اللبنانية الشهيرة، إليك طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة بدون فرن:

المكونات

نصف كوب من شراب السكر.

كيلو كنافة.

نصف كوب جبن كريمي أو حلوم.

كوب من السمن أو الزبدة أيهما تفضل.

نصف كوب فستق أو أي مكسرات.

طريقة التحضير

لا يتم تقطيع الكنافة، ونضع عليها السمن وبعض من شراب السكر. نقوم بفرد ورقة زبد على سطح مستوى. نضيف الكنافة، ثم نضع الجبن. نقوم بلف ورقة الزبد. يوضع الرول في صينية داخل الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. بعد أن تأخذ لونها الذهبي، تخرج من الفرن. نضيف بضع قطرات شراب السكر، مع تزيينها بالفستق المجروش.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالبندق

يتهافت البعض على الكنافة المبرومة بالبندق في محلات الحلويات، إليك طريقة عملها بالمنزل:

المكونات

700 جرام كنافة.

كوب إلا ربع زبدة أو سمن.

كوب بندق مجروش.

علبة حليب مكثف محلي.

نصف كوب شراب السكر.

طريقة التحضير

نضع الكنافة في إناء على النار، ونقوم بإضافة الزبدة مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي. نضيف شراب السكر والحليب، مع التقليب المستمر إلى أن يصبح القوام متماسكاً. نقوم بفرد ورقة زبدة على سطح صلب. نضع نصف الكنافة، ثم نضيف البندق والعسل عند الرغبة. ثم نقوم بوضع باقي كمية الكنافة، مع الضغط عليها. نقوم بلف ورقة الزبدة على شكل رول. توضع في الثلاجة ساعتان على الأقل حتى تبرد. نقوم بتقطيع الرول إلى قطع صغيرة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالنوتيلا

إليك طريقة عمل أكواز الكنافة الملفوفة بالنوتيلا اللذيذة:

المكونات

500 جرام كنافة.

كوب إلا ربع سمن.

نصف كوب شراب السكر.

كوب إلا ربع نوتيلا.

طريقة التحضير

نبدأ الأول بترطيب الأيدي ببعض الماء الذي يساعد على ثبات الكنافة عند لفها. يتم لف الكنافة حول كوز معدني، مع التأكد من لفها بإحكام بحيث لا تكون هناك فراغات ظاهرة. توضع الأكواز في صينية وتغطي، مع ترك مساحة لتجف في الهواء حتى تصبح متماسكة. نغمس الأكواز في السمن المذاب وتقلب جيداً بها. توضع الأكواز على جانبها في صينية. نقوم بوضع الصينية في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 – 20 دقيقة. يتم غمس الأكواز في شراب السكر، ثم تترك لتبرد قليلاً. ثم نقوم بإضافة النوتيلا وتقدم باردة.

الآن، بإمكانك عمل الكنافة المبرومة اللذيذة بأقل المكونات وأبسط الطرق سواء على الطريقة اللبنانية أو المصرية. كما يمكنك عمل طاسة الكنافة بدون فرن، وهي من أكثر الطرق شعبياً في وقتنا هذا.