4 طلاب تجاهلوا رسائله على إنستغرام.. فذبحهم !

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، أن بريان كوهبيرغر، المتهم بقتل أربعة طلاب جامعيين في أيداهو في أسرّتهم في نوفمبر الماضي، تابع ثلاثة من ضحاياه الأربعة على إنستغرام – لكنهم لم يردوا المتابعة ولم يردوا على رسائله.

ووفقاً لمجلة «بيبول» لم تقل السلطات ما إذا كان الضحايا يعرفون كوهبيرغر، لكن حساب إنستغرام المشتبه به الذي تم حذفه الآن- والذي تمت مراجعته بواسطة «بيبول» قبل إزالته – اتبع حسابات الضحايا ماديسون موجين وكايلي جونكالفيس وزانا كيرنوديل على إنستغرام قبل الجريمة.

ويُزعم أن كوهبيرجر أرسل رسالة إلى أحد الضحايا الثلاثة مرارًا وتكرارًا قبل أسبوعين من القتل، كما قال محقق مطلع على القضية للمجلة سابقًا.

وفي أواخر أكتوبر، أُرسل حساب تعتقد السلطات أنه لبريان كوهبيرغر رسالة إلى أحد الضحايا، بحسب المصدر.

وعندما لم يتلق المستخدم ردًا، ورد أنه أرسل عدة رسائل مباشرة إضافية.

وكانت رسائل قصيرة جاء فيها: «مرحبًا، كيف حالك؟»، لكنه فعل ذلك مراراً وتكراراً، ويبدو أن كوهبيرغر لم يتلق أي رد.

وقال مصدر يقوم بعملية التحقيق في القضية: «ربما لم ير (الضحية) تلك الرسائل، لأنها ذهبت في طلبات الرسائل».

ولا يتم إخطار مستخدمي إنستغرام عندما يتلقون رسالة من شخص لا يتابعونه، وتنتقل الرسائل إلى مجلد منفصل، وأضاف «ما زلنا نحاول تحديد مدى وعي الضحايا بوجوده».

وذبح كوهبيرغر كل من ماديسون موجين وكايلي جونكالفيس وزانا كيرنوديل وإيثان تشابين حتى الموت في منزل مستأجر خارج الحرم الجامعي في ولاية أيداهو في 13 نوفمبر.

حيث دخل متطفل مقنع المنزل وقتل جميع الطلاب الأربعة في غرف نومهم بسكين.

وألقي القبض على كوهبيرغر في منزل والديه في بنسلفانيا في 30 ديسمبر. واتهم طالب الدراسات العليا البالغ من العمر 28 عامًا ومساعد التدريس بجامعة ولاية واشنطن بأربع تهم بالقتل وجريمة سطو واحدة. وتم نقله مرة أخرى إلى أيداهو في 4 يناير.

وتم الكشف عن تفاصيل تقشعر لها الأبدان على أنها سبب محتمل للإفادة في قضية القتل بجامعة أيداهو.

وهناك المزيد والمزيد من التفاصيل حول التاريخ النفسي للقاتل المزعوم تتدفق منذ القبض عليه.

وفي أحد المنتديات على الإنترنت، وصف حساب يبدو أنه ينتمي إلى كوهبيرغر خلال سنوات المراهقة مشاعر الاكتئاب والانفصال والقدرة على فعل ما يريد بقليل من الندم.

وسيعود كوهبيرغر إلى المحكمة في 26 يونيو بعد تنازله عن حقه في جلسة استماع أولية سريعة. وهو محتجز دون كفالة ولم يتقدم بعد بالتماس في التهم الموجهة إليه.