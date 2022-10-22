4 علامات تظهر على اليد تشير إلى إصابتك بـ”القاتل الصامت”

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كشف الخبراء، عن 4 علامات غريبة تظهر على اليد تشير إلى إصابتك بـ”قاتل صامت”.

وأشار الخبراء إلى إن هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها في اليدين وتشمل:

1. الإصبع الزنادي: وجدت دراسة حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، هم أكثر عرضة لتجربة حالة تعرف باسم الإصبع الزنادي.

ويحدث الإصبع الزنادي عندما ينتهي إصبع واحد أو أكثر – غالبا ما يكون البنصر أو الإبهام – في وضع منحني يصعب تصويبه، فيما وجد الخبراء في جامعة لوند أن خطر الإصابة يزيد في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. إحمرار حول الأظافر: وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبا من مشاكل في الدورة الدموية، وهذا يعني أنك قد تلاحظ إحمرارا حول الأظافر، ويجب أيضا أن تراقب الجلد الزائد ومدى تشبث الظفر بفراش الظفر، وفق صحيفة “ذا صن”.

3. خطوط بو: يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر. قد تبدو مثل التلال في صفيحة الظفر، كما يمكن ملاحظة خطوط بو لدى أولئك المعرضين لإصابات أو أمراض جلدية، فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

4. أظافر صفراء: الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر.